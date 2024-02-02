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Осужден иностранец, "заминировавший" аэропорт Астаны после ссоры с женой

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Аэропорт города Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иностранца оштрафовали на 2,5 млн тенге за ложное сообщение об акте терроризма в аэропорту Астаны. На необдуманный шаг его натолкнула семейная ссора, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Осенью прошлого года за заведомо ложное сообщение об акте терроризма на авиарейсе Астана – Санкт-Петербург был задержан 36-летний иностранец, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"По вышеуказанному факту проведено досудебное расследование. В ходе следствия правонарушитель свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что пошел на такой необдуманный шаг после семейной ссоры, когда его супруга решила улететь в Санкт-Петербург", – отметил начальник департамента Бакытжан Малыбаев.

В конце января мужчину признали виновным и оштрафовали на 750 МРП, или 2 млн 587 тысяч 700 тенге на февраль 2024 года.

"К сожалению, до сих пор граждане не подозревают о серьезной ответственности за подобные проступки. Объекты транспортной инфраструктуры являются объектами жизнеобеспечения, где в одно время находится наибольшая концентрация людей, поэтому сразу после таких слов, осуществляется оцепление объекта сотрудниками правоохранительных органов, проводится эвакуация людей, задействуют экстренные службы, отменяются или задерживаются рейсы", – отметил Малыбаев.

Отметим, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объеме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058909-zaminiroval-aeroport-astany-posle-ssory-s-zhenoy-inostrantsu-vynesli-prigovor/

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