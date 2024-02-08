"Чтобы устроиться уборщицей, просят взятку в 500 тыс. тенге": депутат о коррупции в Казахстане

Депутат Даулет Мукаев на заседании в мажилисе по противодействию коррупции заявил, что коррупция присутствует в Казахстане во всех сферах, передает корреспондент NUR.KZ.

Даулет Мукаев заявил, что в Казахстане нет сфер, где не было бы коррупции.

"Везде она присутствует: буквально с момента рождения ребенка до смерти гражданина. Например, когда рождается ребенок, возникают вопросы устройства в детский сад, затем в школу, дальше возникают другие вопросы – это обучение, семья, трудоустройство", – отметил он.

По словам мажилисмена, к депутатам поступает много писем от граждан из регионов.

"Чтобы просто устроиться уборщицей, просят 500 тысяч тенге, чтобы устроиться учителем – просят до полутора миллиона", – возмутился Мукаев.

При этом он подчеркнул, что эти люди боятся обращаться в Антикор, даже имея доказательства.

"Я спрашиваю, есть ли доказательства, видео, фото – да, есть, но они все равно боятся, что это будет иметь негативные последствия для них, для тех, кто сообщает о коррупции. Мы должны четко понимать, что мы должны быть активными в этом вопросе и проработать эффективный алгоритм", – подчеркнул депутат.

Также ранее представитель Антикора комментировал показательное задержание чиновника в акимате Шымкента.

Отметим, что и дача, и получение взятки в Казахстане являются уголовными преступлениями.

Так, в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки прописано в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.