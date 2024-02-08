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Убийство краснокнижных животных расследуют в Алматинской области

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Охотник с ружьем
Охотник. Иллюстративное фото: Extreme-Photographer / Getty Images

В Алматинской области правоохранители задержали подозреваемого в браконьерстве с двумя тушами краснокнижных животных, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, подозреваемым в браконьерстве является 33-летний местный житель, задержанный 6 февраля в Илийском районе. В его автомашине Mitsubishi правоохранители обнаружили две туши диких животных. Предположительно, мужчина отстрелил пару джейранов, занесенных в Красную книгу.

"В багажном отсеке находились две туши без головы и копыт. Предположительно, животные краснокнижные, охота на которых строго запрещена. Кроме того, в салоне автомашины также обнаружены запрещенный к использованию в охоте фароискатель, а также два ружья, одно из которых нарезное, другое гладкоствольное", - сообщил начальник Алматинской областной полиции Бауржан Аленов.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Туши отстрелянных животных направлены на экспертизу. Изъятое у задержанного огнестрельное оружие и фароискатель приобщены к материалам расследования в качестве вещественных доказательств.

В ведомстве напомнили, что в стране продолжается отработка "Браконьер". В рамках мероприятия полицейские совместно с сотрудниками природоохранных органов активизировали профилактику и выявление фактов браконьерства.

Отметим, что по ст.337 УК РК незаконная охота, предусмотренная частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенная в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, наказывается штрафом в размере до 6000 МРП (22 152 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Вчера стало известно, что 76 туш сайги изъяли полицейские в Кызылорде у предполагаемых браконьеров. Мужчины пытались скрыться от стражей порядка на машинах, но их задержали. Начато досудебное расследование.

Ранее в пойме Иртыша браконьеры убили 12 косуль. Подозреваемых в преступлении задержали. На месте нашли разделанные туши животных, оружие и снегоход.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059960-ohota-na-krasnoknizhnyh-zhivotnyh-velas-v-almatinskoy-oblasti/

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