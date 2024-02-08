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Показательное задержание чиновника в акимате Шымкента прокомментировал Антикор

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Задержание чиновника
Задержание чиновника. Кадр из видео: instagram.com/gabit_syzdykbekov

Глава службы превенции Антикора Саян Ахметжанов сегодня в кулуарах мажилиса объяснил публичное задержание чиновника на заседании в акимате Шымкента, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Саяна Ахметжанова, не превращается ли антикоррупционная деятельность в спектакль, и попросили объяснить показательные задержания, как на днях в Шымкенте.

"Ситуация нами рассмотрена, в этой части мы говорили, что Антикоррупционная служба выступает везде открыто и доступно, и любой вызов органов службы согласовывается. И в части этого, решение территориального органа вместе с руководством местного исполнительного органа – это аким. Это инициатива акима области, наверное, была", – пояснил Саян Ахметжанов.

Журналисты также попросила рассказать, в каких случаях могут происходить такие показательные задержания.

"Эти случаи оговорены уголовно-процессуальным законодательством в случае их неотложности и необходимости санкционирования уполномоченным судом или уполномоченным надзорным органом", – ответил спикер.

Напомним, в начале недели на заседании в акимате Шымкента был задержан руководитель Управления жилья Азат Момынов. Его вывели прямо из зала.

Перед этим аким Шымкента Габит Сыздыкбеков говорил о коррупции среди подчиненных, отмечая, что в акимате работают и честные люди, и продажные.

Кадры задержания аким публиковал в своих соцсетях.

В Антикоре сообщали, что Момынова подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов. Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059950-pokazatelnoe-zaderzhanie-chinovnika-v-akimate-shymkenta-prokommentiroval-antikor/

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