Показательное задержание чиновника в акимате Шымкента прокомментировал Антикор

Глава службы превенции Антикора Саян Ахметжанов сегодня в кулуарах мажилиса объяснил публичное задержание чиновника на заседании в акимате Шымкента, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Саяна Ахметжанова, не превращается ли антикоррупционная деятельность в спектакль, и попросили объяснить показательные задержания, как на днях в Шымкенте.

"Ситуация нами рассмотрена, в этой части мы говорили, что Антикоррупционная служба выступает везде открыто и доступно, и любой вызов органов службы согласовывается. И в части этого, решение территориального органа вместе с руководством местного исполнительного органа – это аким. Это инициатива акима области, наверное, была", – пояснил Саян Ахметжанов.

Журналисты также попросила рассказать, в каких случаях могут происходить такие показательные задержания.

"Эти случаи оговорены уголовно-процессуальным законодательством в случае их неотложности и необходимости санкционирования уполномоченным судом или уполномоченным надзорным органом", – ответил спикер.

Напомним, в начале недели на заседании в акимате Шымкента был задержан руководитель Управления жилья Азат Момынов. Его вывели прямо из зала.

Перед этим аким Шымкента Габит Сыздыкбеков говорил о коррупции среди подчиненных, отмечая, что в акимате работают и честные люди, и продажные.

Кадры задержания аким публиковал в своих соцсетях.

В Антикоре сообщали, что Момынова подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов. Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге.