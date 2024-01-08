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Антикор проводит расследование в отношении руководства филиала "КазАвтоЖол"

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Расчистка снега на дорогах
Уборка снега. Иллюстративное фото: qaj.kz

В Сети появилась информация, что проводятся следственные мероприятия в отношении руководителей филиала "КазАвтоЖол" по Жамбылской области. Ее подтвердили в Антикоре, передает NUR.KZ.

"Из Тараза сообщают, что там проходят следственные мероприятия Антикора в отношении руководителей местного филиала "КазАвтоЖола". По предварительной информации, Агентство занимается досудебным расследованием по статье "Хищение", а интерес связан с бездействием сотрудников предприятия во время первых снегопадов. Тогда водители отмечали, что платные трассы Жамбылской области никто не чистит и не посыпает реагентами", - указывается в Telegram-канале Kozachkov offside.

Также в Сети сообщили о возможном задержании замдиректора Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖола".

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

"Подтверждаем о начале досудебного расследования. Подробности будут чуть позже. Готовим информацию", - ответили в пресс-службе ведомства.

Напомним, осенью 2023 года Главная транспортная прокуратура сообщила, что в деятельности Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" выявлен факт неправомерного заключения договора без проведения конкурса со ссылкой на чрезвычайную ситуацию в виде аварийности моста через реку Ишим.

По информации ведомства, в рамках данной сделки планировался капитальный ремонт автодороги республиканского значения Жаксы-Есиль-Бузулук со строительством нового моста на сумму 2,3 млрд тенге. Но выяснилось, что мост не находился в состоянии, требующем безотлагательного вмешательства, каких-либо иных обстоятельств непреодолимой силы и технологических нарушений, препятствовавших проведению конкурентных процедур, также не имелось.

При этом филиалом на счет подрядчика был перечислен аванс в размере 200 млн тенге, однако какие-либо работы так и не были начаты. В связи с чем для дачи правовой оценки действиям должностных лиц филиала было начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК РК за присвоение вверенного чужого имущества.

В самом "КазАвтоЖоле" тогда пояснили, что это они сами 23 февраля 2022 года обратились в Агентство по финансовому мониторингу РК с заявлением о принятии мер в отношении недобросовестной подрядной организации ТОО "Асыл-Жас" и других лиц по факту хищения средств. На основании этого и было начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054326-antikor-provodit-rassledovanie-v-otnoshenii-rukovodstva-filiala-kazavtozhol/

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