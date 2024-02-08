МВД: 15 ОПГ создали в Казахстане с начала года, задержаны больше 30 человек (видео)

В министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что с начала года в стране выявлено 15 фактов создания ОПГ. Задержаны 30 предполагаемых участников группировок, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, 7 февраля сотрудники МВД и КНБ провели в Алматы задержание преступной группы, в состав которой, по данным полиции, входили участники печально известной ОПГ "Айшуак-Жантугел".

В результате ОПМ правоохранители задержали 14 человек, изъяли 7 единиц огнестрельного и травматического оружия, 4 гранаты, более 200 боеприпасов, наркотические вещества и холодное оружие.

Как сообщают в правоохранительных органах, члены группировки занимались вымогательствами у предпринимателей, оказывая им свое криминальное "покровительство". В сфере их влияния находились районы ЖД вокзалов, а также рынки Алматы.

"В отношении задержанных лиц следственным управлением ДП города Алматы расследуется несколько уголовных дел по фактам вымогательства и незаконного лишения свободы", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

В тот же день провели еще одно задержание в Степногорске.

"В результате оперативной работы пресечена противоправная деятельность группировки, состоявшей из числа местного криминалитета, которые путем угроз и физического насилия занимались вымогательствами у жителей города.

Все члены преступной группы задержаны и водворены в ИВС. В отношении них следственным управлением ДП Акмолинской области расследуется 6 уголовных дел по факту вымогательства. В интересах следствия иные сведения по указанным фактам не разглашаются", – отметил Куандык Алпыс.

Отметим, согласно статье 262 УК РК, создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

А согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.