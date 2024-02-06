Закатанные банки подвели под статью жителя ВКО (видео)

В ВКО более 10 закатанных банок с марихуаной обнаружили полицейские в доме у местного жителя. Подозреваемый арестован, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Восточно-Казахстанской области стражи порядка изъяли свыше 1000 разовых доз марихуаны.

"Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий стражи порядка установили жителя Восточно-Казахстанской области, у которого в ходе обыска дома изъята высушенная марихуана", - сообщили в МВД.

Общий вес наркотика достигает почти 5 кг. Марихуана была разложена по стеклянным банкам.

По факту незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотических веществ в особо крупном размере начато досудебное расследование.

Подозреваемый с санкции суда арестован.

Отметим, что по ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Вчера стало известно, что в Жамбылской области полицейские предотвратили распространение наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет около 36 млн тенге. По подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержали жителя Алматинской области.

Ранее наркотики растительного происхождения в особо крупном размере обнаружили полицейские дома у жителя области Жетісу. У него изъяли более одного килограмма высушенной марихуаны. Мужчину взяли под стражу.