Обыск провели в доме жителя Текели (видео)

Наркотики растительного происхождения в особо крупном размере обнаружили полицейские дома у жителя Текели. Мужчина взят под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, управлением по противодействию наркобизнесу задержан житель Текели, у которого изъяли более одного килограмма высушенной марихуаны.

Зарегистрировано уголовное дело по ч.4 ст.296 УК РК, в рамках которого проведен санкционированный судом обыск по месту жительства подозреваемого.

"В ходе обыска по месту жительства у 27-летнего местного жителя обнаружен пакет, а также шесть бумажных газетных свертков с веществом наркотического происхождения. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной высушенной общим весом 1 кг 326 гр. В свое оправдание мужчина заявил, что наркотическое вещество предназначалось для личного употребления", - сообщил начальник управления по противодействию наркобизнесу ДП области Жетісу Мурат Жумабаев.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.

Отметим, что согласно ст.296 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее стало известно о задержании жителя Косшы, который подозревается в реализации марихуаны. Увидев полицейских на пороге своего дома, он выкинул с балкона на улицу порядка 10 спичечных коробков с наркотиками. Мужчина помещен под стражу.

Также полицейские задержали жителя ВКО, который подозревается в распространении наркотиков. У него изъяли более 500 гр. "синтетики" стоимостью на черном рынке порядка 27 млн тенге.