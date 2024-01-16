Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Обыск провели в доме жителя Текели (видео)

Опубликовано:

Полицейские задержали мужчину в Текели
Задержание. Фото: instagram.com/zhetysu.police

Наркотики растительного происхождения в особо крупном размере обнаружили полицейские дома у жителя Текели. Мужчина взят под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, управлением по противодействию наркобизнесу задержан житель Текели, у которого изъяли более одного килограмма высушенной марихуаны.

Зарегистрировано уголовное дело по ч.4 ст.296 УК РК, в рамках которого проведен санкционированный судом обыск по месту жительства подозреваемого.

"В ходе обыска по месту жительства у 27-летнего местного жителя обнаружен пакет, а также шесть бумажных газетных свертков с веществом наркотического происхождения. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной высушенной общим весом 1 кг 326 гр. В свое оправдание мужчина заявил, что наркотическое вещество предназначалось для личного употребления", - сообщил начальник управления по противодействию наркобизнесу ДП области Жетісу Мурат Жумабаев.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.

Отметим, что согласно ст.296 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Ранее стало известно о задержании жителя Косшы, который подозревается в реализации марихуаны. Увидев полицейских на пороге своего дома, он выкинул с балкона на улицу порядка 10 спичечных коробков с наркотиками. Мужчина помещен под стражу.

Также полицейские задержали жителя ВКО, который подозревается в распространении наркотиков. У него изъяли более 500 гр. "синтетики" стоимостью на черном рынке порядка 27 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055818-obysk-proveli-v-dome-zhitelya-tekeli-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.