"Часто видел его выпившим": стали известны новые подробности нападения на детей в ЖК в Астане

Накануне в Астане задержали мужчину, который напал на троих детей в подъезде жилого комплекса. Родители детей рассказали подробности произошедшего "Первому каналу "Евразия".

По данным телеканала, трое детей играли на площадке 14-го этажа, когда на них напал мужчина. Одного из детей он ударил кулаком в голову, второго пнул, а третьего - душил.

Как рассказал отец одного из пострадавших мальчиков, вечером дома он заметил синяк на лице сына. Ребенок в слезах рассказал о произошедшем. Тогда мужчина собрал родителей других мальчиков, они вместе вызвали скорую и полицию.

По словам мужчины, к поведению соседа, что живет этажом ниже, и раньше были вопросы.

"2-3 года назад был у меня инцидент. Он сидел на лавочке во дворе с ребятами, было поздно, они выпивали. Я сидел на другой лавочке один. Были ко мне неприятные вопросы и т.д., выводили меня на конфликт. Был у нас конфликт, не дрались, чисто словесно. Часто видел его выпившим или еще под какими-то действиями", - поделился отец пострадавшего мальчика.

Его слова подтвердили и другие соседи.

"Раньше было дело, видел его выпившим. Не так, конечно, что на улице распивал, а вообще употребляет. Видел, как домой идет с пакетами", - заявил председатель КСК Аслан Омирбеков.

Мама второго пострадавшего мальчика рассказывает, что ребенок не сразу осознал, что произошло.

"Сын сначала ничего не сказал мне. Потом когда мне позвонили, сын признался и рассказал, что случилось такое. Говорит, что боялся, потому что им сказали не говорить ничего никому. Он пнул моего сына по животу, даже по камере видно, без какого-либо сожаления пнул. Ребенок в состоянии аффекта ничего не почувствовал, утром начал плакать от боли в животе", - поделилась женщина.

Пострадавшим школьникам - от 9 до 12 лет. Их забрали в больницу. Как итог - ушибы лица, шеи и живота. Всех отпустили лечиться домой.

"Психологическое состояние ужасное, ребенок не спит, постоянно дергается, просыпается, плачет, испуг сильный", - рассказал брат третьего пострадавшего.

По словам самих мальчиков, причиной нападения стало то, что они играли на площадках, бегали по этажам и шумели. Это крайне возмутило жильца.

Напомним, вчера сообщалось о том, что в одном из жилых комплексов столицы мужчина напал на маленьких детей - на камеры видеонаблюдения попало, как он бьет их. В полиции прокомментировали кадры.

Позже стало известно о том, что детей, на которых напали в жилом комплексе Астаны вчера, после случившегося сразу доставили в больницу. К вечеру всех отпустили домой.

О ситуации вчера также высказался вице-министр внутренних дел.