Нашли пистолет и порошок: задержание замдиректора рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стражи порядка прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о задержании руководителя ранка "Алтын Орда", сообщается в новостном Telegram-канале МВД.

Ранее информацию о задержании Ермека Мархабаева сообщили в Telegram-канале Egov.Press.

Сотрудниками полиции Карасайского района Алматинской области, на автодороге Алматы-Бишкек остановлена автомашина BMW.

"В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия с назначением судебно-химической экспертизы.

Факты зарегистрированы по части 3 статьи 287 и части 4 статьи 296 УК РК.

Ранее в СМИ появилась информация о проведении задержания на рынке "Алтын Орда" - начато досудебное расследование по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Представители рынка отметили, что у задержанных охранников имеются все необходимые документы.

Согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно части 4 статьи 296 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023242-nashli-pistolet-i-poroshok-zaderzhanie-odnogo-iz-rukovoditeley-rynka-altyn-orda-prokommentirovali-v-politsii/