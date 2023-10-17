Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Судебный процесс начался по делу экс-замглавы рынка "Алтын Орда"

Опубликовано:

Суд по делу экс-замглавы рынка "Алтын Орда"
Суд по делу экс-замглавы рынка "Алтын Орда". Кадр из видео: almaty.tv

Вчера в Алматинской области состоялось предварительное слушание по делу бывшего замглавы рынка "Алтын Орда". Сам подсудимый в заседании не участвовал, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, в заседании приняли участие адвокаты и родственники подсудимого. Самого Эрмека Маркабаева в зале суда не было. Сообщается, что он должен был подключиться к процессу в онлайн режиме, однако выйти на связь ему так и не удалось.

В итоге, судебное заседание пришлось отложить на другой день.

"Его сейчас держат в Талдыкоргане в СИЗО, его жена вынуждена быть все время и там, и здесь, с детьми. Это сейчас большая проблема для нашей семьи. И то, в чем его обвиняют, это – вообще абсурд", – заявила сестра подсудимого.

Отмечается, что Маркабаева арестовали в июне этого года. В полиции сообщили, что у него нашли наркотические средства, а позже по факту возбудили уголовное дело.

"В ходе досудебного расследования полицией допущены многочисленные процессуальные нарушения в плане уголовного законодательства. Нас даже не ознакомили с обвинительным актом. Лишили активной линии защиты. Несмотря на то, что мы подавали большое количество ходатайств, в полиции решили просто передать дело в суд", – добавила адвокат Динара Жубатова.

Напомним, 3 июня СМИ сообщили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда".

Позже в полиции отметили, что на автодороге "Алматы – Бишкек" была остановлена автомашина BMW.

"В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С", – говорилось в сообщении.

Факты зарегистрировали по части 3 статьи 287 и части 4 статьи 296 УК РК.

Согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно части 4 статьи 296 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041251-sudebnyy-protsess-nachalsya-po-delu-eks-zamglavy-rynka-altyn-orda/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.