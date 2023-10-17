Судебный процесс начался по делу экс-замглавы рынка "Алтын Орда"

Вчера в Алматинской области состоялось предварительное слушание по делу бывшего замглавы рынка "Алтын Орда". Сам подсудимый в заседании не участвовал, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, в заседании приняли участие адвокаты и родственники подсудимого. Самого Эрмека Маркабаева в зале суда не было. Сообщается, что он должен был подключиться к процессу в онлайн режиме, однако выйти на связь ему так и не удалось.

В итоге, судебное заседание пришлось отложить на другой день.

"Его сейчас держат в Талдыкоргане в СИЗО, его жена вынуждена быть все время и там, и здесь, с детьми. Это сейчас большая проблема для нашей семьи. И то, в чем его обвиняют, это – вообще абсурд", – заявила сестра подсудимого.

Отмечается, что Маркабаева арестовали в июне этого года. В полиции сообщили, что у него нашли наркотические средства, а позже по факту возбудили уголовное дело.

"В ходе досудебного расследования полицией допущены многочисленные процессуальные нарушения в плане уголовного законодательства. Нас даже не ознакомили с обвинительным актом. Лишили активной линии защиты. Несмотря на то, что мы подавали большое количество ходатайств, в полиции решили просто передать дело в суд", – добавила адвокат Динара Жубатова.

Напомним, 3 июня СМИ сообщили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда".

Позже в полиции отметили, что на автодороге "Алматы – Бишкек" была остановлена автомашина BMW.

"В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С", – говорилось в сообщении.

Факты зарегистрировали по части 3 статьи 287 и части 4 статьи 296 УК РК.

Согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно части 4 статьи 296 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.