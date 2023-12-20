"Тетю Чели" задержали в ходе спецоперации в Таразе (видео)

Жительницу Тараза, подозреваемую в наркоторговле в особо крупном размере, задержали оперативники. В узких кругах она известна под псевдонимом "тетя Чели", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП ликвидировали очередную наркоточку в Жамбылской области.

Стражи порядка на протяжении полугода проводили негласные следственные действия по выявлению и ликвидации крупного канала сбыта наркотиков героиновой группы.

В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты две спичечные коробки с веществом серо-коричневого цвета со специфическим запахом. По заключению экспертизы, это героин общим весом 5,45 гр. (около 60 разовых доз).

Задержанная в результате спецоперации подозреваемая под псевдонимом "тетя Чели" ранее была неоднократно судима за сбыт героина. На момент задержания она уже отбывала наказание в виде ограничения свободы за аналогичные преступления.

По информации полиции, оперативники год назад задержали 41-летнюю дочь подозреваемой, известную под псевдонимом "Мака", также за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

"63-летняя подозреваемая, несмотря на неоднократное привлечение к уголовной ответственности и на то, что ее дочь отбывает наказание в местах лишения свободы, не отказалась от незаконного заработка.

На данный момент начато досудебное расследование по ч.1 ст.297 УК РК. Подозреваемая водворена в ИВС УП Тараза. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия по выявлению канала поставок наркотиков", - сообщил начальник УПН ДП, полковник полиции Алим Бажикбаев.

Отметим, что согласно ч.1 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее в Жамбылской области мужчина по просьбе друга перевозил наркотики в особо крупном размере, не подозревая об этом. При патрулировании закрепленной территории в Шу стражи порядка остановили автомобиль. В его багажнике был обнаружен мешок с высушенной марихуаной общим весом 8 кг 750 гр. По словам водителя, он думал, что перевозит тяжелый мешок с луком.

Летом в этом же регионе проводилась спецоперация по ликвидации канала поставки синтетических наркотиков. Стражи порядка установили четверых подозреваемых. Операцию разрабатывали в течение двух месяцев.