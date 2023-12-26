Казахстанка хотела за деньги смягчить наказание осужденному брату

Желая смягчить наказание брату, который находится в колонии, жительница Туркестанской области отдала 300 тысяч тенге и стала жертвой мошенничества. Полиция уже задержала подозреваемую, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Сарыагашский районный отдел полиции обратилась жительница Туркестанской области.

По словам потерпевшей, малознакомая женщина пообещала помощь в смягчении наказания ее осужденному брату, который содержится в колонии, и выманила 300 тысяч тенге.

Данный факт был зарегистрирован по ст.190 УК РК “Мошенничество”.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в течение суток задержали подозреваемую по месту жительства. Ею оказалась 37-летняя женщина, ранее судимая за мошенничество.

"Как выяснилось, подозреваемая пообещала нанять адвоката для осужденного брата потерпевшей и обманом выманила деньги. Затем полученные средства она потратила на собственные нужды. Также установлена ее причастность к еще одному факту мошенничества", - рассказали в полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.

Добавим, что согласно ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 450 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее полицией Астаны был задержан подозреваемый в мошенничестве. По версии следствия, он создал страницу в соцсетях и обещал подписчикам через ставки увеличить в несколько раз любую сумму денег, которые ему переведут.

В ноябре в Актау задержали подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он обманным путем, обещая легализовать иностранные авто, завладел деньгами нескольких горожан. Сумма ущерба составила 7 миллионов 700 тысяч тенге.