"Ждал первенца 6,5 лет": павлодарца задушили спустя два часа после рождения сына

Арназ Рспаев 3 августа 2023 года отметил день рождения, а на следующий день у него родился первенец. Однако увидеть своего сына парень не успел, через два часа павлодарца задушили на улице. По обвинению в убийстве задержали 40-летнего мужчину, передает корреспондент NUR.KZ.

Арназ Рспаев вместе с супругой ждали своего первенца на протяжении 6 лет. В браке уже давно, но детей не было. Увидеть сына ему так и не удалось. 3 августа 2023 года он отмечал свое 30-летие. На следующий день супругу забрали в роддом и в 11 вечера она родила.

"6 с половиной лет у него не было детей. Через два часа после рождения сына, примерно в час ночи, его убили хладнокровно. Сначала обвиняемый избил, а потом задушил моего сына", - рассказывает мать погибшего Бикеш Рспаева.

Арназ Рспаев. Фото: предоставлено Бикеш Рспаевой

Арназ шел по улице Малайсары батыра ночью вместе с двоюродным братом. Как указано в обвинительном акте, прохожему не понравилось, что на него смотрят, он стал звать парней, но те решили не реагировать. Мужчина в итоге отправился за ними. Ударил одного, после завязалась драка с другим.

"Обвиняемый был очень пьяный и злой, потому что его в этот день охранники выставили из клуба. И в этот момент мой муж оказался не в том месте, не в то время. Обвиняемый, получается, свою злость сорвал на них", - рассказала супруга погибшего Бахыт Рспаева.

Арназ скончался от асфиксии. Подозреваемого полицейские задержали. Сейчас уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Обвинения выдвинуты по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).

Добавим, что согласно ст.99 ч.1 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.