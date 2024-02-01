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Жителя Мангистау приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство отца

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителя Мангистауской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство собственного отца. Преступление было совершено летом прошлого года, передает Lada.kz.

Как сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области, 25 июня прошлого года примерно в 23:30 между подсудимым Б. и его отцом Е. в доме при распитии алкоголя произошла ссора.

Сообщается, что в ходе происшествия подсудимый нанес отцу стеклянным стаканом удар по лицу, а потом начал бить по различным частям тела. В результате последний скончался на месте от полученных ранений. После совершенного гражданин Б., как установил суд, скрылся с места происшествия.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 99 УК РК. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Согласно части 1 статьи 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058568-zhitelya-mangistau-prigovorili-k-10-godam-tyurmy-za-ubiystvo-ottsa/

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