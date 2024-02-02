В ответе за подчиненных: кого могут наказать в акимате Астаны из-за приговора Марселю Узакову
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На брифинге в СЦК замглавы АДГС спросили, кто из руководителей должен уйти в отставку после приговора экс-главе управления акимата Астаны Марселя Узакова, передает корреспондент NUR.KZ.
Приговор в отношении Марселя Узакова, экс-главы управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны, был оглашен в суде вчера – чиновник получил ограничение свободы на 3 года 6 месяцев по статье 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями".
Замглавы Агентства РК по делам госслужбы Салауат Муксимов сообщил, что для оценки ситуации необходимо разобраться в деле.
"Могу обозначить требования: у нас существует институт ответственности за коррупцию подчиненных.
Я так понимаю, речь идет о городском управлении, подведомственной организации, руководитель которой привлечен к ответственности?
В случае, если речь идет о руководителе такой структуры, то рассматривается ответственность курирующего заместителя акима. Необходимо учесть и изучить в этой части обстоятельства этого дела", - сообщил замглавы АДГС Салауат Муксимов.
Напомним, что Марсель Узаков был арестован в ноябре прошлого года. Он занимал пост главы управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны.
Согласно пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058855-v-otvete-za-podchinennyh-kogo-mogut-nakazat-v-akimate-astany-iz-za-prigovora-marselyu-uzakovu/