Экс-главе управления акимата Астаны вынесли приговор по уголовной статье

Экс-главу управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны приговорили к 3,5 годам ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

Как сообщили в пресс-службе столичных судов, 1 февраля межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении Марселя Узакова, поступившее с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.

"В рамках согласительного производства подсудимый подтвердил, что добровольно заключил процессуальное соглашение, признал вину, не оспаривал обвинение и доказательства по делу, характер и размер причиненного вреда", – говорится на официальном сайте судов города.

Суд установил, что Узаков, будучи должностным лицом, использовал свои полномочия в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Тем самым он нанес вред другим лицам и организациям, это в свою очередь повлекло тяжкие последствия.

Так, процессуальным соглашением прокурора было предложено назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок.

Смягчающими наказания обстоятельства суд признал наличие у подсудимого малолетних детей, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба. Отягчающих не установлено.

Таким образом, Узакова признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 УК РК. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что Марсель Узаков был арестован в ноябре прошлого года. Он занимал пост главы управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.