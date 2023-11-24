Бухгалтер школы перечислила себе 46 млн тенге в Алматы

Главный бухгалтер школы год начисляла себе зарплату выше предусмотренной штатным расписанием, в итоге начислив себе 46 млн тенге незаконным путем, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Деньги бухгалтер перечисляла на свои личные счета. Этим заинтересовалась прокуратура Бостандыкского района и провела расследование, в ходе которого бухгалтер школы полностью признала свою вину.

"Приговором суда виновное лицо осуждено по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение и растрата вверенного имущества) к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет", - сообщили в прокуратуре.

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в надзорном органе.

Напомним, ранее в Жамбылской области вынесли приговор семерым госслужащим, которых обвиняли в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие спорта.