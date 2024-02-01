Акмолинка потеряла 5,5 млн тенге, ответив на три звонка

69-летняя жительница Акмолинской области лишилась 5,5 млн тенге, хранящихся на ее депозитном счете, ответив на три телефонных звонка. Женщина стала жертвой интернет-мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, из показаний потерпевшей следует, что первый звонок поступил на ее телефон днем 26 января.

"Представившись сотрудником сотовой компании, мошенник сообщил, что в настоящее время проходит перерегистрация абонентских номеров и в течение часа необходимо провести процедуру, в ином случае номер работать не будет. Встревоженная женщина тут же согласилась на условия, так как испугалась, что не сможет связаться с детьми, находящимися за границей", - рассказали в МВД.

Продиктовав код из поступившего смс-сообщения, акмолинка успокоилась, решив, что номер перерегистрирован.

Второй звонок от мошенников поступил спустя 15 минут.

"Звонили уже лже-представители банка и по старой схеме с оформлением кредита убедили женщину в необходимости обновить имеющуюся банковскую карту", - пояснили в ведомстве.

Все эти действия, как выяснилось позже, оказались взаимосвязаны.

"Когда мошенники поняли, что обмануть потерпевшую довольно просто, сказали ей установить на свой телефон приложение, с помощью которого можно разблокировать карту. Все действия акмолинка выполняла, четко действуя по инструкциям мошенников: установила приложение, прошла соответствующую регистрацию, а затем продиктовала коды из сообщений", - добавили в ведомстве.

При этом о поступивших звонках женщина не рассказала никому, кто мог предостеречь ее от общения с мошенниками.

Только на следующий день потерпевшая решила проверить счет и обнаружила пропажу с депозита 5,5 млн тенге. Когда информацию о пустом счете подтвердили в банке, женщина написала заявление в полицию.

Сейчас полицейскими по данному факту проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Вчера стало известно, что в Актюбинской области пенсионер по просьбе мошенника, представившегося сотрудником службы безопасности банка, установил на телефон новое приложение и потерял со счета более 12 млн тенге.

Три дня назад пожилая жительница Карагандинской области поверила телефонному звонку от мошенника и передала неизвестному 550 тыс. тенге и 5 тыс. долларов США. Полицейские вернули пенсионерке ее сбережения. Стражи порядка задержали подозреваемого, проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.

А в области Абай письмо от сотрудника банка предотвратило мошенничество. Работник заподозрил, что мужчина, пришедший снимать деньги со счета, находится под чьим-то влиянием и направил его к полицейским. Полицейские провели с мужчиной беседу и рассказали об уловках мошенников.