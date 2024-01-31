Подростки в Караганде привлекли внимание полиции странным поведением и были задержаны

В Караганде два подростка привлекли внимание полиции своим поведением и попыткой бегства. Стражи порядка задержали их по подозрению в закладках "синтетики", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, наряд полка патрульной полиции, несший службу по охране общественного порядка, на одной из улиц в частном секторе обратил внимание на подозрительное поведение двух юношей.

Увидев служебный автомобиль, молодые люди попытались скрыться, но были задержаны.

"Задержанные являются студентами колледжей - одному 16 лет, второму 17. Они признались, что занимались закладкой "синтетики".

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли брошенную сумку, в которой находились 18 свертков с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 18 грамм", - отметили в полиции.

Согласно заключению эксперта, данное вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения.

Проводится досудебное расследование по факту сбыта сильнодействующих наркотиков. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.

В начале года полицейские задержали двух подростков по подозрению в мелком хулиганстве в Кокшетау. Ранее в Сети появилось видео, как двое молодых людей пинали новогоднюю елку на городской площади.

Ранее в Астане полицейские задержали двух 14-летних подростков по подозрению в угоне нескольких автомобилей. Несовершеннолетние дали признательные показания, их передали под поручительство родителям. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А осенью школьника задержали за закладкой наркотиков в ЗКО. Подростку 16 лет, он учится в 11 классе. Школьнику грозит до 15 лет тюрьмы.