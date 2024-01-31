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Подростки в Караганде привлекли внимание полиции странным поведением и были задержаны

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Автомобиль полиции
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Караганде два подростка привлекли внимание полиции своим поведением и попыткой бегства. Стражи порядка задержали их по подозрению в закладках "синтетики", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, наряд полка патрульной полиции, несший службу по охране общественного порядка, на одной из улиц в частном секторе обратил внимание на подозрительное поведение двух юношей.

Увидев служебный автомобиль, молодые люди попытались скрыться, но были задержаны.

"Задержанные являются студентами колледжей - одному 16 лет, второму 17. Они признались, что занимались закладкой "синтетики".

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли брошенную сумку, в которой находились 18 свертков с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 18 грамм", - отметили в полиции.

Согласно заключению эксперта, данное вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения.

Проводится досудебное расследование по факту сбыта сильнодействующих наркотиков. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.

В начале года полицейские задержали двух подростков по подозрению в мелком хулиганстве в Кокшетау. Ранее в Сети появилось видео, как двое молодых людей пинали новогоднюю елку на городской площади.

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А осенью школьника задержали за закладкой наркотиков в ЗКО. Подростку 16 лет, он учится в 11 классе. Школьнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058506-podrostki-v-karagande-privlekli-vnimanie-politsii-strannym-povedeniem-i-byli-zaderzhany/

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