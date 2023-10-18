"Решили покататься": подростков заподозрили в угоне нескольких авто в Астане

В Астане полицейские задержали двух 14-летних подростков по подозрению в угоне нескольких автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Ночью они увидели припаркованную возле жилого дома автомашину Lada 21705, двери которой были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Решив покататься, подростки сели за руль и уехали на автомобиле, стоимостью более 3 млн тенге", – сообщает информационный медиапортал МВД.

В полиции рассказали, что на розыск угнанной машины и задержание подозреваемых был введен план "Перехват", а также ориентирован личный состав столичного ДП.

В результате авто с подростками заметил экипаж патрульной полиции на пересечении улиц Тулебаева и Момышулы.

"Проигнорировав требование сотрудников полиции, несовершеннолетние, набирая скорость, пытались скрыться. Вскоре, остановившись и бросив автомобиль, они пустились в бегство, но были пойманы полицейскими", – добавили в полиции.

Стражи порядка сообщили, что подростки являются одноклассниками и учатся в 7 классе. Кроме того, ведомством установлена причастность подозреваемых к четырем фактам угона. В полиции подчеркнули, что угоняли в основном автомобили ВАЗ.

Несовершеннолетние дали признательные показания, их передали под поручительство родителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК.

Добавим, что за нарушение статьи 200 УК РК, а именно неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, предусмотрено минимальное наказание в виде штрафа до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Напомним, ранее 11-летние подростки сымитировали угон авто в Темиртау. В отношении их родителей приняли меры.