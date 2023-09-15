Школьника задержали за закладкой наркотиков в ЗКО: ему грозит до 15 лет тюрьмы (видео)

Полиция ЗКО задержала в Уральске ученика 11 класса во время закладки синтетических наркотиков, сообщается на Instagram-странице Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Как рассказали в полиции, задержанному с поличным школьнику 16 лет.

При личном обыске у подростка нашли и изъяли 2 свертка, обмотанные изолентой зеленого цвета, внутри которых находились порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом.

При осмотре его сотового телефона правоохранители обнаружили координаты закладок, где были изъяты еще 23 свертка, обмотанные изолентой зеленого цвета, внутри которых находились порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом.

Экспертиза показала, что изъятые вещества являются синтетическим наркотиком (Альфа-пироллидиновалерофенон) весом 20,18 граммов.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств".

Наказание за изготовление, хранение и перевоз наркотиков в целях сбыта

Согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.