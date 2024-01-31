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30 лет независимости Казахстана

Казахстанец пытался продать свою почку за 18 тыс. долларов: его задержали

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Жителя Акмолинской области задержали полицейские
Задержанный. Фото: polisia.kz

По данным полиции, житель Акмолинской области был готов продать собственную почку, чтобы рассчитаться с долгами. Стражи порядка пресекли продажу человеческого органа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области увидели в популярной социальной сети необычное объявление.

"Собственную почку казахстанец оценил в 18 тысяч долларов США и пытался продать случайному покупателю через интернет.

Автор предлагал пользователям сети собственный орган, при этом все договоренности насчет проведения операции по изъятию должен был организовать реципиент", - сообщили подробности в МВД.

Стражи порядка вышли на связь с донором.

"В течение нескольких недель полицейскими проводились специальные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых была заключена сделка о проведении трансплантации и произведении оплаты", - отметили в МВД.

В Кокшетау сотрудниками УБОП при передаче денежных средств подозреваемый был задержан.

В рамках первоначальных следственных действий полицейские установили, что мужчина является уроженцем Актобе, но проживает в столице.

"Сам фигурант поясняет, что на такой отчаянный шаг он решился из-за множества долгов, которые накопились из-за игровой зависимости", - рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование.

В 2023 году депутат мажилиса Гульдара Нурумова предложила узаконить в стране донорство от неродственников за материальную компенсацию. Она отметила, что из пациентов, находящихся в листе ожидания трансплантации органов, 91% нуждаются в пересадке почки.

Недавно председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев высказался, что в Казахстане необходимо поменять закон о трупном донорстве и изымать органы умерших граждан нашей страны без согласия их родственников.

Глава Минздрава Ажар Гиният сообщила, что лично она готова стать посмертным донором органов. Также она отметила, что с трупным донорством в стране есть морально-этические проблемы.

Председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней рассказал о первой в Алматы операции по пересадке донорского сердца, прошедшей в прошлом году. По его словам, в листе ожидания на трансплантацию сердца в Казахстане стоит более ста пациентов, среди них есть дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058472-presechena-prodazha-chelovecheskogo-organa-v-akmolinskoy-oblasti/

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