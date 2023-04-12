Узаконить продажу почек в Казахстане предложила депутат

Операция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат мажилиса Гульдара Нурумова на пленарном заседании палаты предложила узаконить в Казахстане донорство от неродственников за материальную компенсацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Гульдара Нурумова в своем запросе на имя вице-премьер-министра по социальным вопросам Алтая Кульгинова сообщила, что к этому часу в листе ожидания состоит 3 805 пациентов, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 90 детей. При этом, наибольшее число пациентов, 91%, нуждаются в пересадке почки.

"Пересадка донорского органа - зачастую единственный шанс на жизнь для человека с прогрессирующим хроническим заболеванием. Сердечная недостаточность, наследственное заболевание почек, цирроз печени - это лишь некоторые из заболеваний, которые в терминальной стадии приводят к тому, что человеку необходимо донорское сердце, почка или печень. В течение 2022 года из "листа ожидания" органов выбыло по причине смерти 320 человек, так и не дождавшись своей очереди", - добавила она.

Между тем, по ее словам, один донор может спасти 7 жизней.

"В Казахстане проводят трансплантацию сердца, печени, легких, поджелудочной железы, почек и роговицы. Но, если количество пересадок от прижизненных доноров увеличилось на 25%, то от посмертного донора количество операций уменьшилось в 2 раза.

В связи с тем, что нет четкой презумпции согласия на изъятие органов в законодательстве, посмертное донорство в настоящее время стагнирует и не развивается, практически трансплантация производится только от родственных доноров", - заявила депутат.

Нурумова отметила, что в Иране и Пакистане продажа почек законна и регулируется, средняя цена органа составляет 5-6 тыс. долларов (2,2 - 2,7 млн тенге).

"Так как в Казахстане тоже можно встретить неофициальные объявления о продаже органов, то почему бы не изучить опыт зарубежных стран по продаже и покупке почек и возможность урегулировать этот процесс у нас…

Действующий закон при подборе донора предполагает генетическую, близкую родственную связь, но нередко родственники не соответствуют совместимости. Чужой человек готов, но закон не разрешает", - подчеркнула депутат.

В связи с этим она предложила рассмотреть возможность за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров, а также материального поощрения доноров от государства и трансплантации органов от неродственных и посмертных доноров.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что трансплантация органов - пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на другое место в организме или в другой организм.

Согласно статье 210 и пунктам 1 и 3 статьи 212 Кодекса РК от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс) донором может быть живой человек (прижизненный донор) и умерший (посмертный донор).

Прижизненным донором органа и тканей может быть лицо:

в возрасте 18 лет и старше,

дееспособный,

выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации,

прошедшим всестороннее медицинское обследование, подтверждающее, что изъятие органа (части органа) не повлечет за собой необратимого расстройства его здоровья.

Решение о пересадке органа (части органа) от прижизненного донора в Казахстане принимает Этическая комиссия, которая с целью исключения злоупотребления и повышения безопасности рассматривает все перечисленные выше подтверждающие документы, устанавливает генетическую связь между потенциальным реципиентом и прижизненным донором.

Посмертным донором может стать человек в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани), которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту. Органы одного посмертного донора могут спасти жизнь порядка 7 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2016467-uzakonit-prodazhu-pochek-v-kazahstane-predlozhila-deputat/