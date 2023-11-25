Притворилась беременной: на автоледи из Талдыкоргана завели дело за использование поддельных документов
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Уголовное расследование против автоледи, которая притворялась беременной, инициировали в Талдыкоргане, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД.
Ранее мы сообщали, что 24-летняя жительница Талдыкоргана, задержанная ранее за управление автотранспортом в алкогольном опьянении, представила суду фиктивную медсправку о беременности.
Этим она пыталась избежать административного ареста за совершенное правонарушение.
Факт обмана выявили прокуроры.
Однако попытка избежать наказания усугубила положение нарушительницы.
Теперь ей грозит ответственность, предусмотренная уголовным законодательством.
В отношении нее было заведено уголовное дело по части 3 статьи 385 УК РК.
Согласно части 3 статьи 385 УК РК, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047607-pritvorilas-beremennoy-na-avtoledi-iz-taldykorgana-zaveli-delo-za-ispolzovanie-poddelnyh-dokumentov/