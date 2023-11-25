Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Притворилась беременной: на автоледи из Талдыкоргана завели дело за использование поддельных документов

Опубликовано:

Задержанная автоледи
Автоледи. Кадр из видео: Polisia.kz

Уголовное расследование против автоледи, которая притворялась беременной, инициировали в Талдыкоргане, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД.

Ранее мы сообщали, что 24-летняя жительница Талдыкоргана, задержанная ранее за управление автотранспортом в алкогольном опьянении, представила суду фиктивную медсправку о беременности.

Этим она пыталась избежать административного ареста за совершенное правонарушение.

Факт обмана выявили прокуроры.

Однако попытка избежать наказания усугубила положение нарушительницы.

Теперь ей грозит ответственность, предусмотренная  уголовным законодательством.

В отношении нее было заведено уголовное дело по части 3 статьи 385 УК РК.

Согласно части 3 статьи 385 УК РК, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047607-pritvorilas-beremennoy-na-avtoledi-iz-taldykorgana-zaveli-delo-za-ispolzovanie-poddelnyh-dokumentov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.