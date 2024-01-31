"Хватает детей и тащит": жители Уральска пожаловались на психически больного мужчину

Жители Уральска жалуются на психически больного мужчину, который, как они уверяют, проявляет интерес к детям. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает "Мой город".

Как сообщает издание, жители района возле Областного кардиологического центра бьют тревогу: в их округе живет подозрительный мужчина. Он ведет себя неадекватно, особенно люди боятся за своих детей. Соответствующую информацию они распространили в школьных чатах.

"Участились случаи, когда он хватает детей и тащит их. Два-три раза уже отбили. Неоднократно вызывали участкового и медиков. Ему давали арест, а из "психушки" его постоянно отпускают. Хочу предупредить всех, что есть такой вот персонаж. Из-за него дети нашего района находятся в опасности. На него нет управы. Он прямо так и говорит, что ему ничего не будет. Следите за своими детками, передвигается мужчина на машине УАЗ", - говорится в голосовом сообщении.

Издание отмечает, что в мессенджерах также рассылают его фотографию.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что мужчину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности. В полиции также признали, что он представляет опасность для окружающих. Ранее он уже проходил лечение в стационаре, но сейчас у него началось обострение.

"29 января, учитывая наличие опасности для окружающих, связанное с его обострившимся психическим заболеванием, по ходатайству Управления полиции Уральска совместно с Управлением здравоохранения, он был помещен в областную психиатрическую больницу для обследования", - сообщили в полиции.

Стражи порядка подчеркнули, что после того, как мужчина пройдет курс лечения, полиция примет предусмотренные законом меры.

В начале зимы в соцсетях появились кадры задержания мужчины в Алматы, который, по словам автора видео, приставал к детям. По данному факту стражами порядка были приняты меры административного воздействия в отношении гражданина.

Ранее охранника школы в Алматы обвинили в приставании к 11-летней девочке. Его арестовали на 15 суток, началось досудебное расследование по статье "Развращение малолетних". Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Мать пострадавшей заявила, что администрация школы пыталась загладить вину: им предлагали путевку в санаторий в обмен на молчание. Позже глава Минпросвещения сообщил, что директора школы уволили.

В Караганде предполагаемый педофил приставал к малолетним детям во дворе многоэтажного дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" был задержан 34-летний подозреваемый.