Охранника обвинили в приставаниях к девочке в Алматы: директора школы уволили

На брифинге в СЦК сегодня глава Минпросвещения прокомментировал инцидент в школе Алматы – охранника обвинили в приставаниях к 11-летней девочке, передает корреспондент NUR.KZ.

"Приняты меры, руководитель данной организации (школы – прим. ред.) уволена, приняты меры управлением образования. Идет расследование по данному инциденту. Каждый раз, когда мы видим такие факты, Комитет по охране прав детей немедленно выезжает и вместе с соответствующими органами участвует в расследовании.

Работа ведется не только в данной школе. По каждому случаю сразу оперативно проводится совещание, и во всех других школах сразу же усиливается контроль. Директор, по предоставленной мне информации, уволен", – заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Он добавил, что дату и указанную в документах причину увольнения он сообщит дополнительно.

Напомним, что о произошедшей в алматинской школе ситуации журналистам рассказала мама 11-летней девочки – по ее словам, 62-летний пьяный охранник школы приставал к школьнице.

Также женщина заявила, что администрация школы пыталась загладить вину – им предлагали путевку в санаторий в обмен на молчание. Директор школы в свою очередь сообщила телеканалу, что сторож был уволен, а замдиректора и одна из учителей получили выговор.

Охранника арестовали на 15 суток, начато досудебное расследование по части 1 статьи 124 УК РК "Развращение малолетних".

Добавим, что согласно части 1 данной статьи, совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.