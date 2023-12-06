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"Снимал штаны и показывал детям": алматинца заподозрили в хулиганстве

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Jub Rubjob/Getty Images

В соцсетях опубликованы кадры задержания мужчины, который, по словам автора видео, приставал к детям. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП города Алматы, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Egov.press размещено видео, на котором запечатлен мужчина, задержанный алматинцами. В комментариях к ролику говорится, что "человек снимал штаны и показывал себя детям".

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города Алматы сообщили, что по данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района были приняты меры административного воздействия в отношении гражданина А. 1996 года рождения.

"На него был составлен протокол административного производства по статье 434 по факту мелкого хулиганства. Материалы дела для принятия решения будут направлены в суд", – добавили в ведомстве.

Добавим, что, согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

При этом действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Также действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге).

Напомним, ранее жители Талдыкоргана сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по городу. Полиция привлекла горожанина к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049470-snimal-shtany-i-pokazyval-detyam-almatintsa-zapodozrili-v-huliganstve/

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