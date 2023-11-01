"Был пьян": охранника школы в Алматы обвинили в приставаниях к 11-летней девочке

Охранника школы в Алматы обвинили в приставании к 11-летней девочке – его арестовали на 15 суток. Администрация и учитель учебного заведения получили выговор, передает сайт телеканала КТК.

Охранника одной из алматинских школ обвинили в приставании к 11-летней девочке.

Мать ребенка рассказала телеканалу, что 62-летний сторож был пьян, а когда передавал шестикласснице документы, начал обнимать и целовать ее. Инцидент, как сообщается, попал на камеры видеонаблюдения.

Кроме того, родительница девочки утверждает, что администрация школы пыталась загладить вину – им предлагали путевку в санаторий в обмен на молчание.

Перепуганные родители других учащихся рассказали телеканалу, что дежурили у школы, чтобы потребовать объяснений от директора и преподавателей.

Сообщается также, что директор школы подтвердила, что охранник действительно вышел на работу в состоянии алкогольного опьянения и приставал к ученице. После инцидента сторож был уволен, замдиректора и одна из учителей получили выговор.

"Замдиректора был в тот момент, меня не было. Я вообще в городе не была. Я была в отъезде. Охранник на рабочее место прибыл в нетрезвом состоянии, в алкогольном опьянении. В тот момент он пристал к ней, обнял ее. Наказание в виде выговора – заместителю директора по воспитательной работе, завхозу, также учителю, который оставил задание на вахте", –заявила директор алматинской школы.

По информации телеканала, мать девочки обратилась в полицию, охранника арестовали на 15 суток, начато досудебное расследование по статье "Развращение малолетних".

"Управлением полиции Алатауского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 124 УК РК. Назначены экспертизы, обстоятельства устанавливаются. Фигурант подвергнут решением суда административному аресту сроком на 15 суток", – сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Сообщается, что родители 11-летней школьницы потребовали уволить директора школы.

Источник: КТК

Добавим, согласно части 1 статьи 124 УК РК, совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.