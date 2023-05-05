Акмолинец установил мобильное приложение и лишился 5 млн тенге

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Акмолинской области установил мобильное приложение и лишился 5 млн тенге. Сейчас стражи порядка расследуют факт мошенничества, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В ведомстве рассказали, что в Акмолинской области зарегистрированы факты мошенничества с помощью программы удаленного доступа.

Так, в отдел полиции Целиноградского района поступило заявление жителя одного из сел. Предварительно установлено, что 3 мая неизвестный обманным путем через приложение AnyDesk завладел денежными средствами мужчины в сумме 5 млн тенге.

Жертвой злоумышленников, использующих программу удаленного доступа, также стал житель Аршалынского района, который 4 мая обратился в полицию. Мужчина лишился 160 тыс. тенге.

А 28 апреля от действий мошенников пострадала жительница Шортандинского района. Через приложение AnyDesk у нее похитили более полумиллиона тенге.

Все заявления зарегистрированы. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых.

Напомним, ранее стало известно, что на жительницу Абайской области оформили кредиты на общую сумму в 9,5 млн тенге после установки ею приложения AnyDesk на телефон. По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.190 УК РК "Мошенничество".

Полицейские отмечают, что AnyDesk - это программа удаленного доступа к персональному компьютеру или мобильному устройству. У бесплатного приложения легкое управление, им могут воспользоваться сразу же после скачивания загрузочного файла.

Так, злоумышленники звонят потерпевшим, представляются сотрудниками службы безопасности банков и поясняют, что якобы на их счетах производятся подозрительные транзакции.

Вводя в заблуждение, просят скачать приложение на телефон. На самом же деле оно дает полный доступ к мобильному устройству и, соответственно, банкингу.

"Если вам звонят и представляются сотрудники службы безопасности банка, запомните, что они никогда не спрашивают данные о вашей карте и не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. Не просят снять и далее перенаправить деньги на безопасный счет.

В таких случаях вам необходимо положить трубку и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте либо на сайте банка. При обнаружении мошеннических действий необходимо незамедлительно обращаться в полицию", - призывают стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019536-akmolinets-ustanovil-mobilnoe-prilozhenie-i-lishilsya-5-mln-tenge/