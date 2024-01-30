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Студентка из Астаны сообщила о домогательствах: преподаватель написал заявление о клевете

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Девушка пишет ручкой в тетради
Студентка. Иллюстративное фото: pexels.com

Бывший преподаватель НАО "Медицинский университет Астана", которого студентка обвинила в домогательствах, написал заявление в полицию о клевете, передает NUR.KZ со ссылкой на вуз.

Как сообщили в вузе, в день поступления заявления студентки незамедлительно было начато служебное расследование.

"Преподаватель в тот же день был отстранен от занятий и по итогам проведенного служебного расследования уволен за нарушение Академической политики университета и Кодекса корпоративной культуры и этики.

В настоящий момент студентка продолжает обучение, каких-либо жалоб от студентки относительно фактов ее притеснения во время учебы не поступало", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе НАО "Медицинский университет Астана" отметили, что с профессорско-преподавательским составом проведена профилактическая работа по недопущению подобных фактов впредь. Регулярно проводятся лекции для обучающихся и преподавателей с участием экспертов по предупреждению любого вида дискриминации.

"Вместе с тем сообщаем, что преподаватель в целях защиты чести и достоинства подал заявление в правоохранительные органы для привлечения к ответственности за клевету", - добавили в вузе.

Напомним, в ноябре прошлого года студентка НАО "Медицинский университет Астана" заявила, что к ней приставал один из преподавателей вуза.

По ее словам, мужчина, оставшись с ней наедине в кабинете, под предлогом проверки здоровья начал трогать девушку в интимных местах.

По этому факту полицейские завели уголовное дело по статье 121 УК РК, согласно которой действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Позже инцидент прокомментировал ректор вуза Камалжан Надыров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058276-na-zayavlenie-studentki-o-domogatelstvah-prepodavatelya-otreagirovali-v-meditsinskom-universitete-astany/

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