Следователь подозревается в получении взятки в Жамбылской области

Следователь отдела полиции Шуского района подозревается в получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении следователя отдела полиции Шуского района по факту получения взятки.

"Он получил денежные средства в сумме 500 000 тенге для завершения расследования уголовного дела в упрощенном порядке. Подозреваемый полностью признал вину", - сообщили в Антикоре.

Следствие продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Отметим, что согласно ч.1-1 ст.366 УК РК получение сотрудником правоохранительного органа взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее стало известно, что миллион тенге получил следователь от подозреваемого в изнасиловании в Туркестанской области. Суд назначил бывшему полицейскому четыре года лишения свободы.

В МВД заявили, что впервые за последние несколько лет уровень коррупции среди стражей порядка значительно снизился: в патрульной полиции - на 38%, а в миграционной службе - на 74%. Это объяснили появлением у казахстанских полицейских "смартжетонов", которые нельзя самовольно отключить, при этом в любой момент к ним могут подключиться руководители или проверяющие.