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Миллион тенге получил следователь от подозреваемого в изнасиловании в Туркестанской области

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Полицейский сидит за столом
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Туркестанской области вынесен приговор в отношении 28-летнего экс-полицейского, которому инкриминировалось получение взятки в миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Ордабасинского районного суда.

Как указывается в материалах дела, службу в правоохранительных органах обвиняемый начал в 2019 году и к моменту совершения преступления занимал должность следователя в Ордабасинском районном отделе полиции.

3 февраля этого года в отдел обратилась местная жительница с заявлением, что ее дочь, страдающая психическим расстройством, была изнасилована соседом.

Подозреваемый был задержан в тот же день и дал признательные показания. При этом парень заявил, что связь была по обоюдному согласию, он даже собирается жениться на девушке.

Материалы были переданы следователю, который предложил задержанному за взятку в один миллион тенге поспособствовать решению проблемы.

В подтверждение своих слов он даже отпустил подозреваемого из-под стражи, предоставив ему возможность принести деньги. Однако молодой человек обратился в управление собственной безопасности, написав заявление на следователя.

Сотрудники УСБ начали соответствующую операцию, снабдили заявителя аппаратурой слежения, а также мечеными деньгами.

15 февраля взяткодатель отправился в райотдел и передал деньги следователю. Однако тот, пересчитав их, вдруг в последний момент почему-то отказался и вернул всю сумму.

Осуществлявшие техническое обеспечение сотрудники УСБ провели задержание. На руках следователя были выявлены следы специальной краски, которой была обработана взятка.

Также в качестве доказательств были сделаны записи неоднократных разговоров полицейского, требовавшего незаконное вознаграждение в миллион тенге.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. С учетом других материалов и показаний свидетелей суд счел доказанным факт получения взятки.

Приговором суда экс-следователь получил четыре года лишения свободы в учреждениях средней безопасности. Приговор оставлен в силе апелляционной коллегией Туркестанского областного суда и уже вступил в силу.

Наказание за получение взятки в Казахстане

Согласно ст.366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) путем вымогательства; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) в крупном размере; 

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042634-million-tenge-poluchil-sledovatel-ot-podozrevaemogo-v-iznasilovanii-v-turkestanskoy-oblasti/

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