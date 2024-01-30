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7 млн тенге лишилась акмолинка в погоне за "гарантированной прибылью"

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Женщина с телефоном в руке грустит
Женщина. Иллюстративное фото: Anciens Huang / Getty Images

Жительница Кокшетау доверилась сообщениям в мессенджере и лишилась 7 млн тенге. Она думала, что инвестирует в криптовалюту с "гарантированной прибылью", но стала жертвой обмана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с объявлением о выгодном заработке с помощью инвестирования женщина столкнулась в ноябре прошлого года в Telegram.

"Жительница Кокшетау стала жертвой мошенников, убедивших ее отдать им денежные средства якобы для инвестиций в криптовалюту с "гарантированной прибылью", - рассказали в полиции.

По показаниям потерпевшей, с 4 по 23 ноября неизвестный путем обмана завладел принадлежащими ей деньгами в размере 7 млн 280 тыс. тенге.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка был установлен один из подозреваемых.

"Житель Тараза 2004 года рождения являлся посредником, перечислявшим денежные средства потерпевшей третьему лицу. В настоящее время сотрудники полиции работают над установлением личности основного подозреваемого", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области женщина оказалась жертвой мошенников и потеряла более 12 млн тенге. Она поверили рекламе в социальной сети Instagram и думала, что вложила деньги в инвестиционный проект с названием известного банка.

Другой житель региона, желая выгодно инвестировать свои деньги, потерял более 15 млн тенге. Он тоже доверился лжерекламе в Instagram о выгодных инвестициях.

Национальный Банк предупредил казахстанцев об участившихся случаях мошенничества, когда преступники, выдавая себя за инвестиционные компании и активно используя рекламу, призывают казахстанцев вложить деньги и обещают значительную финансовую прибыль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058235-7-mln-tenge-lishilas-akmolinka-v-pogone-za-garantirovannoy-pribylyu/

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