Стало известно о состоянии брата и сестры из Мангистау, получивших 50 ножевых ранений
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В Мангистауской области состояние пострадавших брата и сестры после получения множественных ножевых ранений улучшилось. Врачи планируют выписать девочку уже завтра, 30 января, передает Lada.kz.
В управлении здравоохранения региона рассказали, что у пострадавших - 20-летнего парня и его 14-летнетней сестры остались жалобы на умеренные боли в области послеоперационных ран. Однако общее состояние в динамике улучшилось.
"Раны чистые, без признаков воспаления. В настоящие время необходимости перевода пациентов в областной центр не отмечается. Завтра девочку планируем выписывать. Парень пока остается под наблюдением врачей", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Мангистауской области стражи порядка начали досудебное расследование в отношении жителя Каракиянского района, подозреваемого в покушении на двойное убийство и попытке изнасилования несовершеннолетней.
По данным полиции, жертвами подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, стали соседи - парень и его малолетняя сестра. Задержанного поместили под стражу.
Как выяснилось, пострадавших доставили в Жетыбайскую сельскую больницу. Там 20-летнему юноше провели срочную операцию - ушивание ранения легкого слева. Главврач больницы сообщил, что парню нанесли около 30 ножевых ранений.
Его сестре 2010 года рождения также провели экстренную операцию - ушивание ранения желудка. Она получила около 20 ножевых ранений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058071-stalo-izvestno-o-sostoyanii-brata-i-sestry-iz-mangistau-poluchivshih-50-nozhevyh-raneniy/