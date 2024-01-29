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Стало известно о состоянии брата и сестры из Мангистау, получивших 50 ножевых ранений

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Пациент в больнице
Пациент в больнице. Иллюстративное фото: Krit of Studio OMG / Getty Images

В Мангистауской области состояние пострадавших брата и сестры после получения множественных ножевых ранений улучшилось. Врачи планируют выписать девочку уже завтра, 30 января, передает Lada.kz.

В управлении здравоохранения региона рассказали, что у пострадавших - 20-летнего парня и его 14-летнетней сестры остались жалобы на умеренные боли в области послеоперационных ран. Однако общее состояние в динамике улучшилось.

"Раны чистые, без признаков воспаления. В настоящие время необходимости перевода пациентов в областной центр не отмечается. Завтра девочку планируем выписывать. Парень пока остается под наблюдением врачей", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Мангистауской области стражи порядка начали досудебное расследование в отношении жителя Каракиянского района, подозреваемого в покушении на двойное убийство и попытке изнасилования несовершеннолетней.

По данным полиции, жертвами подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, стали соседи - парень и его малолетняя сестра. Задержанного поместили под стражу.

Как выяснилось, пострадавших доставили в Жетыбайскую сельскую больницу. Там 20-летнему юноше провели срочную операцию - ушивание ранения легкого слева. Главврач больницы сообщил, что парню нанесли около 30 ножевых ранений.

Его сестре 2010 года рождения также провели экстренную операцию - ушивание ранения желудка. Она получила около 20 ножевых ранений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058071-stalo-izvestno-o-sostoyanii-brata-i-sestry-iz-mangistau-poluchivshih-50-nozhevyh-raneniy/

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