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50 ножевых: появились подробности покушения на двойное убийство и изнасилование в Мангистау

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Человек с ножом
Человек с ножом. Иллюстративное фото: Uma Shankar sharma/Getty Images

Около 50 ножевых ранений нанесли 20-летнему парню и его 14-летней сестре во время нападения в Мангистауской области. Об этом сообщил директор Жетыбайской сельской больницы Берик Каунов, передает Lada.kz.

По информации главы сельской больницы, 20-летний пострадавший поступил с множественными двухсторонними проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки, сквозным ранением нижней доли левого легкого, напряженным двухсторонним гемопневмотораксом (это состояние, при котором в грудной полости находятся как воздух, так и кровь - прим. ред.), посттравматическим, геморрагическим шоком 1/2 степени, множественными колото-резаными ранениями поясничной области и плеча слева.

Ему провели срочную операцию - ушивание ранения легкого слева. Молодому человеку нанесли около 30 ножевых ранений.

У девочки 2010 года рождения множественные проникающие колото-резаные ранения передней брюшной стенки, проникающее ранение желудка, гемоперитонеум (наличие крови в брюшной полости - прим. ред.), множественные колото-резанные ранения волосистой части головы и лица, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени. Ей также провели экстренную операцию - ушивание ранения желудка. У нее около 20 ножевых ранений.

Брат и сестра находятся в состоянии средней тяжести, с динамикой улучшения.

Ранее ДП Мангистауской области было начато досудебное расследование в отношении жителя Каракиянского района, подозреваемого в покушении на двойное убийство и попытке изнасилования несовершеннолетней.

По данным ведомства, жертвами подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, стали соседи - парень и его малолетняя сестра. Задержанный взят под стражу.

Также недавно в Мангистауской области стреляли в 21-летнего парня. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Расследование проводится по ст.ст.24-99 УК РК (Покушение на убийство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057819-50-nozhevyh-poyavilis-podrobnosti-pokusheniya-na-dvoynoe-ubiystvo-i-iznasilovanie-v-mangistau/

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