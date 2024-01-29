Квартирная кража в алматинском ЖК попала на видео

Жители ВКО и Туркестанской области подозреваются в серии квартирных краж в Алматы. Задержаны четверо мужчин, начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в Алматы задержаны четверо мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж. Задержанные - приезжие из Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей в возрасте от 28 до 33 лет. Все они, по данным полиции, ранее имели проблемы с законом.

"В настоящее время установлена причастность злоумышленников как минимум к пяти квартирным кражам в мегаполисе. Задержаны подозреваемые с поличным после "визита" в один из домов в микрорайоне Мирас.

Средь бела дня домушники через окно наведались в квартиру на первом этаже, похозяйничали в ней и скрылись. Однако спустя минуты они были задержаны при содействии полицейского спецназа", - сообщил начальник управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

Отмечается, что в мегаполисе участники преступной группы передвигались на автомашинах Chevrolet и Toyota.

По факту квартирной кражи в крупном размере расследуется уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС.

Ранее мы сообщали о случае в Астане, когда женщина заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемого: он оказался другом ее дочери.

А в Караганде пенсионерка обратилась в полицию и заявила, что неизвестные проникли в ее квартиру и украли деньги. Прибывших на место преступления следователей насторожили два обстоятельства: у входной двери отсутствовали следы взлома и, кроме того, не был нарушен порядок в квартире. Вскоре был задержан 23-летний внук потерпевшей, который дал признательные показания. У него изъяли денежные средства.

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