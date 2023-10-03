Внука подозревают в краже 7 млн тенге у родной бабушки в Караганде

Свыше 7 млн тенге похитили у 61-летней жительницы Караганды - по подозрению в краже задержан внук потерпевшей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Пенсионерка обратилась в полицию и заявила, что неизвестные проникли в ее квартиру и украли деньги, говорится на официальном медиапортале ведомства.

Прибывших на место преступления следователей насторожили два обстоятельства: у входной двери отсутствовали следы взлома и, кроме того, не был нарушен порядок в квартире.

Они предположили, что вор знал, где находятся деньги. Версия, как отметили в полиции, подтвердилась.

Вскоре был задержан 23-летний внук потерпевшей, который дал признательные показания. У него изъяли денежные средства.

В настоящее время дело расследуют по статье "Кража".

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.