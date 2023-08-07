Как казахстанцам защитить свой дом от воров, рассказали в МВД

Кража. Иллюстративное фото: picture alliance / Contributor / Getty Images

На рассказали, как казахстанцам уберечь свое имущество от квартирных воров – несмотря на снижение подобных краж, преступники совершенствуют свои навыки, пишет корреспондент NUR.KZ.

По данным старшего оперуполномоченного по особо важным делам департамента криминальной полиции Асета Жукенова, за последние 5 лет в Казахстане число квартирных краж снизилось более чем на 30%.

Однако воры с каждым годом совершенствуют способы проникновения в квартиру – используют технику, изготавливают инструменты и приспособления для вскрытия дверей и замков. Преступники взламывают двери, попадают в квартиры через окна и балконы, отжимая пластиковые окна и так далее.

Для защиты своего имущества в МВД рекомендуют следующее:

Установите цельнометаллическую дверь с качественными замками: чем больше оборотов ключа, тем надежнее замок – лучше всего 3-4 оборота. Сама дверь не должна открываться внутрь квартиры – тогда ее сложнее сломать. Между коробкой и дверью не должно быть зазоров. На окнах лучше всего защитят стационарные решетки – их невозможно распилить или сорвать, они актуальны не только для жителей 1-2-3 этажей, но и тех квартир, где окна выходят на козырьки, трубы или пожарные лестницы. Будьте бдительны при появлении в подъездах посторонних лиц, которые ходят по подъезду, ведут себя подозрительно, следят за какой-нибудь квартирой или жильцами дома. В таких случаях звоните на пульт "102", по возможности нужно сфотографировать их на свой телефон для передачи их полицейским. Еще один способ защитить окна – рольставни, такие "жалюзи" являются отличным вариантом для дачи или частного дома, которые оснащены защитой от вскрытия окон снаружи. Для обеспечения максимальной безопасности жилища можно использовать установку сигнализаций, в том числе с SMS-оповещениями при проникновении, камер видеонаблюдения, а также по возможности подключение квартир и домов к ПЦН частных охранных организаций. Не выкладывать в социальных сетях (Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp и др.) имеющиеся денежные накопления, ювелирные изделия, материальные ценности и места их хранения. Не хранить крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрасами, использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же пользоваться услугами банков.

В начале года мы рассказывали, как полицейские задержали в Алматы группу людей, подозреваемых в совершении 10 квартирных краж в канун Нового года.

На информационном медиапортале МВД Polisia.kz напомнили, что в 2019 году кражи, скотокрадства, а также изнасилования перешли в категорию тяжких преступлений.

Как рассказывал глава МВД Марат Ахметжанов, это позволило не только арестовывать воров и преступников, но и изолировать их от общества, препятствовать повторному совершению преступления.

В результате количество краж в Казахстане, по его словам, сократилось: если в 2019 году этот показатель составлял 108 тысяч, то в 2022 году зафиксировали 46 тысяч случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031503-kak-kazahstantsam-zaschitit-svoy-dom-ot-vorov-rasskazali-v-mvd/