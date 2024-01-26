Все сбережения исчезли с банковской карты казахстанца в новогодние праздники

Житель Карагандинской области одолжил знакомой свой телефон для срочного звонка, а после обнаружил исчезновение всех сбережений с банковской карты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в отдел полиции Шахтинска поступило заявление 65-летнего жителя города. Пенсионер сообщил, что с его банковской карты кто-то снял все находившиеся на счету средства - 330 тысяч тенге.

Стражи порядка установили, что хищение денег произошло во время новогодних праздничных дней. По словам пенсионера, гостей у него особо не было, если не считать некую знакомую - 33-летнюю женщину.

"Она нередко заходила к пенсионеру, чтобы попросить в долг некоторую сумму. Дама навестила мужчину в один из первых дней наступившего года. Мужчина вспомнил, что знакомая попросила у него телефон, чтобы сделать срочный звонок", - рассказали в МВД.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую. Она дала признательные показания.

"Женщина пояснила, что испытывала материальные затруднения и воспользовалась доверчивостью пенсионера", - отметили в ведомстве.

Ведется досудебное расследование по факту кражи.

Согласно ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В начале зимы стало известно, что житель Астаны остался без смартфона после того, как одолжил его для звонка незнакомцу. Полицейские установили подозреваемого, который признал свою вину.

А осенью в Алматы стражи порядка задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств и краж в Талдыкоргане, Шымкенте, Таразе и Актюбинской области. По данным полиции, он просил у прохожих телефон для важного звонка, а потом скрывался с ним.