"Дай, позвоню": еще один астанчанин стал жертвой мошенников

Житель Астаны остался без смартфона после того, как одолжил его для звонка незнакомцу. Подозреваемого в мошенничестве задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД, в полицию обратился 50-летний житель столицы. По его словам, когда он находился по улице Балуан Шолак, малознакомый мужчина попросил у него смартфон, чтобы позвонить, а назад не вернул. Ущерб составил в 252 тыс. тенге.

В свою очередь начальник РОП УП района Алматы Бауыржан Бектуров рассказал, что стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 47-летний житель города, который признал свою вину.

Также задержанный сообщил, что продал телефон в разы ниже рыночной цены.

Кроме того, полицейские установили, что подозреваемый ранее привлекался за имущественные преступления.

"В мошеннических махинациях он действовал по схеме "Дай, позвоню", это когда злоумышленник просит сделать один звонок, потом отходит и ретируется в неизвестном направлении", – добавили в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Добавим, что, согласно части 1 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Алматы полицейские задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств и краж в Талдыкоргане, Шымкенте, Таразе и в Актюбинской области.