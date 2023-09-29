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"Сделать важный звонок": доверчивые казахстанцы лишались смартфонов после просьбы прохожего

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Мужчина с телефоном
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы полицейские задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств и краж в Талдыкоргане, Шымкенте, Таразе и в Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что "на заработки" молодой человек приехал в Алматы в июле этого года. У прохожих он просил мобильник, чтобы "сделать важный звонок". Делая вид, что набирает комбинацию цифр, уходил с места происшествия, после чего телефоны продавал, а полученные денежные средства тратил на свои нужды", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Стражи порядка задержали подозреваемого и поместили его под стражу. Полиция также установила его причастность к трем аналогичным преступлениям. По ним в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК.

Также полицейские не исключают, что обманутых людей может быть больше. В ведомстве призвали казахстанцев, опознавших подозреваемого, обратиться по телефонам: 8 (705) 555-77-63 и 8 (778) 591-91-35.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

  • в крупном размере;
  • лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
  • в отношении двух или более лиц;
  • неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее астанчанка заявила, что неизвестный попросил у ее сына смартфон для звонка и отобрал его. По подозрению в мошенничестве задержан подросток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038740-sdelat-vazhnyy-zvonok-doverchivye-kazahstantsy-lishalis-smartfonov-posle-prosby-prohozhego/

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