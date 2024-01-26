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30 лет независимости Казахстана

Дом оказался "заминирован" в центре Петропавловска

Опубликовано:

Многоэтажный жилой дом
Многоэтажка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Петропавловске пьяный житель города сообщил о бомбе, якобы заложенной в одной из квартир города. Его арестовали почти сразу, передает Петропавловск.news.

Инцидент произошел в ночь на 23 января – в полицию Петропавловска поступило сообщение о бомбе в квартире дома на улице Конституции Казахстана.

"По тревожному сигналу были подняты дежурная следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники специального отряда быстрого реагирования, батальона патрульной полиции и других заинтересованных служб и госорганов. В результате осмотра взрывное устройство обнаружено не было", – сообщили авторы издания.

По подозрению в ложном сообщении был задержан пьяный 35-летний местный житель. Его застали в подъезде.

Отмечается, что ранее в течение года мужчину уже привлекали к административной ответственности за появление в пьяном виде в общественном месте, а потому на этот раз его сразу отправили под арест.

"После освобождения его ждет уже уголовная ответственность по статье 273 Уголовного кодекса РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", – добавили в Управлении по противодействию экстремизму ДП СКО.

Напомним, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в конце прошлого года мы писали о том, что школьник в Атырауской области поссорился со сверстником и "заминировал" школу.

А в сентябре 2023 года в Алматы стражи порядка задержали сразу двоих мужчин, которых подозревают в распространении ложных сообщений о минировании зданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057609-dom-okazalsya-zaminirovan-v-tsentre-petropavlovska/

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