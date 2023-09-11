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Два здания "заминировали" в Алматы: полиция задержала подозреваемых

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Мужчина держит в руках телефон
Человек с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

На прошедших выходных в Алматы стражи порядка задержали двоих мужчин, которых подозревают в распространении ложных сообщений о минировании зданий, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Речь идет о двух разных случаях.

Так, по данным правоохранителей, один их задержанных – 32-летний алматинец.

"Около двух часов ночи он сообщил о "минировании" одного из коммерческих объектов в Турксибском районе города. Комиссионный осмотр объекта специальными службами установил, что информация ложная. Личность "минера" была сразу же установлена. Он задержан и дал признательные показания", – рассказали полицейские.

Отмечается, что, по словам подозреваемого, заведомо ложное сообщение он сделал из хулиганских побуждений. Он взят под стражу.

Ему инкриминируется преступление, предусмотрено ст. 273 УК РК.

В другом случае был "заминирован" один из торгово-развлекательных центров в Бостандыкском районе.

Подозреваемым стал мужчина 1955 года рождения. Его задержали по горячим следам в "нижней" части города.

"Как свидетельствует практика, заведомо ложным сообщениям об актах терроризма чаще всего подвергаются объекты массового скопления людей, такие как торговые дома, точки общественного питания и другие социальные объекты.

Самая главная ошибка телефонных хулиганов – это ложная вера в то, что их не найдут. Но тут они ошибаются: на сегодняшний день, как полиция, так и другие правоохранительные органы имеют достаточно возможностей, в том числе и технические, чтобы вычислить звонившего и привлечь его к уголовной ответственности, соответственно", – подчеркнули представители МВД.

Так, полицейские Алматы напомнили об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036169-dva-zdaniya-zaminirovali-v-almaty-politsiya-zaderzhala-podozrevaemyh/

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