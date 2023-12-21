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Школьник поссорился со сверстником и "заминировал" школу в Атырауской области

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Парты
Парты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Атырауской области школьник сообщил о "взрывном устройстве" в школе от имени сверстника, поссорившись с ним. В итоге по данному факту возбуждено дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции региона совместно с ДКНБ был установлен ученик 9 класса одной из школ района, который рассылал ложное сообщение о взрывном устройстве в школе Жылыойского района.

"Подросток рассказал полицейским, что для этого создал анонимный аккаунт в мессенджере, с которого разослал тревожный сигнал. Мотивом совершения преступления стала ссора задержанного со сверстником в ходе переписки в групповом Telegram-чате", - говорится в сообщении.

Теперь по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РК.

Кроме этого, привлекают к ответственности и родителей, в отношении которых составлен административный материал по статье 127 КоАП за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051979-shkolnik-possorilsya-so-sverstnikom-i-zaminiroval-shkolu-v-atyrauskoy-oblasti/

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