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Экс-сотрудника ДЧС приговорили к 10 годам лишения свободы в Алматинской области

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Суд в Алматинской области
Суд. Фото: facebook.com/almatyoblysysottary

Бывший сотрудник ДЧС обвинялся в незаконном приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте судов Алматинской области в Facebook, 19 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам проводилось показательное судебное заседание с участием присяжных заседателей и представителей ДЧС Алматы.

"На оглашение приговора были приглашены сотрудники ДЧС Алматы в целях предупреждения и недопущения подобных уголовных правонарушений в данном учреждении", - рассказали в суде.

Судом был вынесен приговор в отношении бывшего работника ДЧС, обвиняемого по пунктам 1, 3, 5 части 3 статьи 297 УК РК.

"3 марта 2023 года подсудимый, используя свой мобильный телефон, переписываясь с неустановленным следствием лицом в мессенджере Telegram, следуя по указанным им координатам, приобрел, хранил и перевозил в целях сбыта психотропное вещество (мефедрон) в особо крупном размере вдоль лесного массива, расположенного по улице Заманбека Батталханова в селе Отеген батыра Илийского района Алматинской области", - сообщили в суде.

Вина подсудимого была полностью доказана материалами уголовного дела. А обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого, установлены не были.

"Виновность подсудимого в инкриминированном ему деянии полностью подтверждена всесторонне объективно исследованными в судебном заседании доказательствами", - пояснили в суде.

Решением присяжных заседателей мужчина был признан виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, посредством использования электронных информационных ресурсов, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Ранее стало известно, что казахстанец получал из США посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. Суд признал его виновным в контрабанде наркотиков в крупном размере и приговорил к 10 с половиной годам лишения свободы.

А в Кокшетау суд приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за создание нарколаборатории. Исполняя указания куратора, осужденный изготавливал мефедрон в особо крупном размере и хранил его в целях сбыта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057489-eks-sotrudnika-dchs-prigovorili-k-10-godam-lisheniya-svobody-v-almatinskoy-oblasti/

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