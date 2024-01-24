Три жительницы Шымкента заплатили 12 млн тенге за трудоустройство в детсад

12 млн отдали жительницы Шымкента женщине, обещавшей трудоустроить их воспитателями в детский сад, но остались ни с чем. Полиция начала расследование по факту мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, к сотрудникам полиции Енбекшинского района Шымкента обратились три женщины.

"Со слов заявительниц, малознакомая женщина обещала устроить их воспитателями в детский сад. За услугу злоумышленница взяла у каждой из доверчивых женщин немалую сумму денег. Общий ущерб составил 12 млн тенге", - рассказали в МВД.

Полицейские начали расследование. Принятыми мерами оперативники задержали подозреваемую.

"Она - ранее судимая за аналогичное преступление жительница Туркестанской области. В настоящее время женщина находится под стражей", - отметили в ведомстве.

Полиция напоминает гражданам, чтобы не попасться на уловки аферистов, не следует доверять и передавать деньги незнакомым лицам.

Ранее стало известно, как казахстанцы могут потерять деньги при поиске работы. Ведь мошенников можно встретить даже при трудоустройстве.

Так, в Туркестане десять человек стали жертвами интернет-афериста. По данным полиции, он разместил в социальных сетях объявление о том, что "поможет трудоустроить на вахту" и получил с потерпевших 1,2 млн тенге. Однако обещаний своих не сдержал.

На уловку мошенницы повелась и жительница Туркестанской области, заплатив 2 млн тенге за помощь в трудоустройстве в школу. Стражи порядка установили подозреваемую в преступлении.