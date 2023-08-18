Казахстанцы отдали мошеннику больше миллиона тенге, надеясь устроиться на работу

Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Туркестане десять человек стали жертвами интернет-мошенника - они перечислили ему деньги, надеясь получить работу на вахте, сообщает новостной Telegram-канал МВД РК.

Как рассказали в полиции, молодой мужчина разместил в социальных сетях объявление о том, что "поможет трудоустроить на вахту". Войдя в доверие к потерпевшим, он получил от них деньги и перечислил на счета своих знакомых.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен скрывавшийся местный житель, причастный к 10 фактам интернет-мошенничества, совершенных на территории Туркестанской области и города Шымкент", - рассказали в полиции.

Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн тенге.

Факт зарегистрирован по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Проводится досудебное расследование.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 УК РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033117-kazahstantsy-otdali-moshenniku-bolshe-milliona-tenge-nadeyas-ustroitsya-na-rabotu/