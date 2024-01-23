Акмолинский преподаватель отдал крупную сумму, но обещанного не получил

В Акмолинской области преподаватель потерял почти 2 млн тенге, желая получить содействие в обучении и сертификат о повышении квалификации. Полицейские начали досудебное расследование по факту мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, житель Щучинска обратился в отдел полиции Бурабайского района с заявлением о факте мошенничества.

"Мужчина рассказал, что, намереваясь пройти курсы повышения квалификации, в одной из групп WhatsApp связался с представительницей малоизвестного учебного центра, которая за определенную сумму пообещала ему и знакомым мужчины пройти обучение и получить сертификат", - проинформировали в ДП Акмолинской области.

За услуги заявитель в общей сложности передал 1 млн 980 тыс. тенге. Не получив нужный документ, мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 31-летняя жительница города Шу Жамбылской области.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.190 УК РК "Мошенничество". Проводится дальнейшая проверка.

Отметим, что по ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в полицию обратилась жительница Туркестанской области и сообщила, что ее обманули на 1,3 млн тенге. Женщина перевела деньги в надежде на помощь в получении диплома для сына, но обещанного так и не дождалась.

А в Алматы полиция задержала жительницу города, которую подозревают в совершении серии мошенничеств с фиктивным поступлением в зарубежные вузы. Как сообщили в полиции, она заверяла о стопроцентном успехе, составляя поддельные документы на оказание услуг по поиску и подбору образовательных учреждений за рубежом.