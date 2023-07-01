Хотела купить диплом сыну: более чем на миллион тенге обманули жительницу Туркестанской области

Выпускники. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten/Getty Images

В полицию обратилась одна из жительниц Туркестанской области и сообщила, что ее обманула мошенница на 1,3 млн тенге, сообщается на официальном сайте ДП региона.

В Сауранский районный отдел полиции с заявлением обратилась женщина, заявив, что стала жертвой мошенницы. По словам потерпевшей, малознакомая женщина пообещала ей помочь в получении диплома для сына. За свою услугу аферистка попросила более 1,3 миллиона тенге, но обещанного так и не выполнила.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В ходе расследования полицейские установили подозреваемую по месту жительства. Ею оказалась безработная местная жительница.

Сейчас проводится досудебное расследование. Также проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027052-hotela-kupit-diplom-synu-bolee-chem-na-million-tenge-obmanuli-zhitelnitsu-turkestanskoy-oblasti/